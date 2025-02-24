Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 15:27
Proje okulu sorunu ne zaman ve nasıl çözülecek?

proje okulu nedir? ne yapar? kimse bilmiyor. proje okuluna yönetici nasıl görevlendirilir kimse bilmiyor proje okuluna öğretmen nasıl atanır kimse bilmiyor proje okulları kaldırıldı mı kimse bilmiyor proje okuluna tercih açıldıktan sonra tercih sonuçları beklenmeden nasıl liselere yönetici atanıyor kimse bilmiyor kriter nedir bu uygulamaların sonunda ne elde edilecek kimse bilmiyor ne oluyor nasıl oluyor sendikalar dava açtık diyor ama hiç sonuç gelmiyor nedendir kimse bilmiyor bu sendikalar ne iş yapar kimse bilmiyor bu nasıl bir kördüğümdür kim çözecek kimse bilmiyor. imla kuralları ve yazım hataları için kusura bakmayın zamanım çok azdı kalın sağlıcakla


asrınmücahidesi
Genel Müdür
24 Şubat 2025 15:52

Neden bu kadar erken başvurular alındı kimse bilmiyor. Neden 1,5 ay sonra sonuçlar açıklanacak kimse bilmiyor.


bahçesaray
Şef
24 Şubat 2025 17:45
proje okulun adı bile gitti, o başvurularda boşa gitti

Velocıraptor
Genel Müdür
24 Şubat 2025 18:17

herkes biliyor. nasıl atanacağı da belli. 12 yıldan beri çalışanlarda var. ortada bilinmeyen gizli saklı hiçbir şey yok. öyle kördüğüm falan diyerek konuyu ajite edemezsiniz.


hatepi
Memur
24 Şubat 2025 18:56

Mad


ingilizceci78
Aday Memur
24 Şubat 2025 19:33

proje okullarinda ogretmen olacaklar egitim alacak akademide


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
24 Şubat 2025 20:07

Gordion düğümü haline getiriyorlar iyice...

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