Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 15:55
Sahte sigortalılıkla eş durumu tayiniyle gidenler

yıllarca sahte sigortalılıkla eş durumundan tayin giden çok fazla kişi var neden bu kişiler hakkında hiçbir işlem yapılmadı hakaniyet istiyoruz. yıllarca tayin gidemediğimiz yerlere sahte sigortalılık yöntemiyle tayin gittikleri yetmemiş gibi bu güne kadar haklarında hiçbir işlem yapılmadı. geçmişe yönelik inceleme yapılmalı


E.Kayı Han
Editor
24 Şubat 2025 15:58

Bu konuda kesin bilgi sahibi iseniz şikayetçi olunuz.


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:08

şikayet hakkım olduğunu bilmiyormuşum gibi yazmışsınızda bizim bakanlıkda o kadar çok ki bu yöntemle eş durumundan gidenler görün bak bakanlık düğmeye basarsa takır takır dökülecekler hepsi tespit edilsin haklarında işlem yapılsın hatta hatta eski görev yerlerine iade edilsin. sözlerim bu yöntemle tayin gidenlerin zoruna gidecek ama yok öyle Devleti kandırarak tayin gidip kotaları doldurmak yok aile bütünlüğüm yok şu bu ... sözüm sahte sigortalılıkla gidenler içindir


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:12

normalde eş durumu mazeretiyle gidenlerden 6 ayda bir mazeretinin devam ettiğini gösterir belge istemeleri lazım resmiyette bu böyle fakat bizim bakanlık yıllarca bu belgesi istemediği için o kadar çok kişi bunu suistimal ettiki eşiyle aynı şehirde aynı evde yaşıyor adamlar memlekete tayin gidemediği için eşinin orada sigortasını gösterip yani sahte sigortalılıkla tayin gittiler BU KONUYA EL ATMALARINI İSTİYORUZ yıllarca bu şekilde gidenlerin tayinleri iptal edilsin hatta devleti kandırmak neymiş görsünler diye haklarında işlem yapılsın


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:14

ve olan bize de oldu yıllarca tayin gidemediğimiz yerlere sahte sigortalılıkla eş tayininde gittiler HAKANİYET istiyoruz


muharrem3452
Aday Memur
24 Şubat 2025 16:17

Sahte sigortalılık kolay bir işlem değil. En az 1 yıl kadar sigortalı olması gerekli diye biliyorum. Ayrıca sahte sigortalılık işine SGK Denetmenleri bakıyor. İlgili sigorta müdürlükleri tahkikat yapmalı. Aksi halde sahte sigortalılık ispatlanması zor bir durum.


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:20

işte bende tam ondan bahsediyorum adamlar memlekette eşlerini sigortalı gösteriyor bir yıl elden yatırıyor aile bütünlüğümüz yok şu bu ... halbuki öyle bişey yok


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:22

1. si sgk nın denetimi yapmaması 2. side Adalet Bakanlığı, CTE eş durumundan tayin giden personelinden 6 ayda bir mazeretinin devam ettiğini gösterir belge isteseydi eğer takır takır döküleceklerdi işte o zaman . halbuki mevzuattada var 6 ayda bir belge istenmesi diye


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Aday Memur
24 Şubat 2025 16:24

çalışıyormuş gibi gösteriyor eşini halbuki çalışmıyor gerçi çoğunuz anladı ne demek istediğimi

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