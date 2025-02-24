Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


24 Şubat 2025 15:58
Üniversite 4b büro personelinden başka kuruma 4b mühendisliğe geçen var mı

Üniversitesitede 4b büro personelliğine yeni atanan biri birkaç ay içerisinde başka kurumun 4b mühendisliğe ve uzman yardımcılığı unvanına aynı puanla cezaya kalmadan atanabilir mi

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