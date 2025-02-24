Gündem \ Tatil ve Gezi
Editörler : Radore


24 Şubat 2025 16:37
selam bir sorum var seyahat ile ilgili

Geçen birileri konuşurken duydum da yurt dışına otobüsle seyahat etmemiz mümkün müdür acaba yoksa ben mi yanlış anladım

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hangi ülkede tatil yapmak istersiniz ?

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