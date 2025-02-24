Para kazandıran sosyal medya platformları neden yasaklanmalı

İsim/marka vermemek adına para kazandıran sosyal medya platformları dedim, siz ne olduğunu anlarsınız zaten. Yukarı kaydırmalı, kısa kısa videolar dersem daha net anlaşılır.

Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere bu platformlarda algoritma denen bir sistem var. Bu algoritma videolardaki etkileşime göre videoyu öne çıkarıyor. Etkileşimden kasıt ise yapılan yorumları, beğeniler, başkalarıyla paylaşmak falan. Fakat burada sorun şu ki bu etkileşimlerin olumlu yada olumsuz olmasına bakılmıyor. Mesela terör örgütü propagandası yapan bir videoya küfür içerikli yorum dahi yazılsa algoritma bunu etkileşim olarak algılıyor ve videoyu öne çıkarıyor. Yani aslında beğenmediğiniz ve topluma zararlı olduğunu düşündüğünüz bir videoya küfür dahi yazsanız o videoyu öne çıkartmış oluyorsunuz.

Günümüzde ise bu algoritma olayının farkında olan gençler sırf etkileşim almak için bu platformlarda toplumun değerlerini aşağılayan, örf ve adetlerimize aykırı ve hatta bazen suça teşvik eden içerikler üretiyorlar. Mesela toplum olarak yaşlılara saygı duyulan bir memlekette sözde şaka yapıyoruz diye yaşlılara saygısızlık yapıp gelen tepkiler sayesinde ETKİLEŞİM almış oluyor. Bunlar masum olanları. Bir de etkileşim uğruna pornografik içerik yapanların sayısı çok fazla. Asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor.

Yeni jenerasyon bebelerin ellerinde telefon ve tablet görüyoruz. Konuşmayı dâhi bilmeyen bir çocuk tablette reklam geçiyor, video açıp izliyor ve izlediği şeyler ETKİLEŞİM uğruna yapılmış, toplumun ahlakına ters videolar olduğu için bu videolarla büyüyor. Büyüyene kadar beyni yıkanmış olan bu çocuklar büyüdüğünde toplum düşmanı, hiçbir etik ve ahlâkî değeri olmayan, ar namus nedir bilmeyen bir nesil yetişiyor. Bir de yapay zeka videolar çıktı. 3 yaşındaki çocuk hangi video gerçek hangisi yapay zeka ayırt edemez. Unutmayın ki bu saldırı size değil gelecek nesillere yapılıyor. Siz her şeyin farkında olabilirsiniz fakat çocuğunuz her şeyin farkında değil.

Sosyal medyanın bir diğer sıkıntısı ise kitleleri yönetme gücüdür. Artık herkesin elinde bir akıllı telefon var. Babanemde bile var. Eğer bu sosyal medya herkese aynı videoları gösterir ve işine gelmeyen yorumları gizlerse (ki bunları yapıyorlar) insanların kendilerinin istediği gibi düşünmelerini sağlarlar. En basiti size sürekli kadın cinayetlerini gösterip, sizi sanki her saniye bir cinayet işleniyormuş hissine sokabilir. Kısacası bu beyin yıkama araçlarının geleceğimizin sağlığı için yasaklanması gerektiğini düşünüyorum.