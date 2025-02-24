Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 17:16
Ekders Modülü

Türkiye'de yaklaşık 61 bin okulun yarısında ekders programı için özel yazılımlar kullanılmakta olup okullar bu yazılımlara yıllık 2/3 bin TL ödemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS e tanımladığı modül ile okulları büyük bir yük olan ekders işlemlerinden kurtarmış, okulları büyük bir giderden kurtarmıştır. ( 75 milyonluk kamu tasarrufu sağlanmıştır.) Bakanlığımızın yetkililerini &#128079;&#128079;&#128079;.

Ekders programı konusunda benzer bir çalışma yapılmasının da çok faydalı olacağına inanıyoruz.

https://www.instagram.com/p/DGdV8gGtshl/?igsh=bm92bHZycXp2c3Ft


alprkrkmz
Daire Başkanı
24 Şubat 2025 18:38

Yıllarca neden yapmadılar anlamsız. Aynısını dersi programı için de yapmalılar. Okullar ya kaçak olarak ASC Bilsa kullanıyor. Ya da parası olan okul bastırıp parayı alıyor. Hele hele yapay zeka çağında yaşadığımız şu dönemde e okul ve mebbis ile neler yapılır neler.

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