Ekders Modülü

Türkiye'de yaklaşık 61 bin okulun yarısında ekders programı için özel yazılımlar kullanılmakta olup okullar bu yazılımlara yıllık 2/3 bin TL ödemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS e tanımladığı modül ile okulları büyük bir yük olan ekders işlemlerinden kurtarmış, okulları büyük bir giderden kurtarmıştır. ( 75 milyonluk kamu tasarrufu sağlanmıştır.) Bakanlığımızın yetkililerini 👏👏👏.

Ekders programı konusunda benzer bir çalışma yapılmasının da çok faydalı olacağına inanıyoruz.

https://www.instagram.com/p/DGdV8gGtshl/?igsh=bm92bHZycXp2c3Ft