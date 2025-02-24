2024/2 Türkşeker işe başlama

Merhaba arkadaşlar, 2024/2 ile türkşekere atananlar bilgi alabildiniz mi? göreve ne zaman başlayacağız? diğer kurumların çağırmaya başladıklarını gördükçe ister istemez biz ne zaman başlayacağız diye bir soru oluşuyor.

Merhaba arkadaşlar, 2024/2 ile türkşekere atananlar bilgi alabildiniz mi? göreve ne zaman başlayacağız? diğer kurumların çağırmaya başladıklarını gördükçe ister istemez biz ne zaman başlayacağız diye bir soru oluşuyor.