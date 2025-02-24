Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2025 18:03
Dilekçenin kabul edilmemesi

Kolay gelsin arkadaşlar. ben şuan heyet raporluyum. bir büyükşehirin dış ilçesinde görevliyim. görev yerimde aynı şehrin başka bir dış ilçesi. ben kendi ikametimde raporlu oldugumdan, buradaki ilçe emniyet müdürlüğü aracılıgıyla kendi çalıitıgım ilçeye dilekçe sunmak istedim. dilekçede de raporlu oldugumu ve rapor adresimin burası oldugunu bu nedenle dilekçemi buradan göndermek istedigimi belirttim. ancak buradaki ilçe müdürü dilekçemi uygun kabul etmemiş gitsin kendi ilçesine versin demiş. ben raporluyum ve çalıştıgım ilçe 2 saat uzaklıkta. ikametimde bulunan ilçe emniyet müdürünün dilekçeyi kabul etmeme hakkı varmı. ben bir polisim ve raporluyum kendi kuruma ait bir müdürlüğü aracı olarak kullanamazmıyım. bilmedigim için soruyorum bilenler aydınlatırsa sevinirim.


Patron El Patrona
Memur
24 Şubat 2025 18:10

Sorunun cevabını bilmiyorum fakat meraktan soruyorum, diyelim ki dilekçeni kabul etmeme hakkı yok ama kabul etmiyor, ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Yani bu bilgiyi öğrenince eline ne geçecek onu merak ettim.


ikosunbabasi
Aday Memur
24 Şubat 2025 18:19

Kaymakamlık üzerinden havale ettir .mecbur işleme almak zorundalar


umtblc
Şube Müdürü
24 Şubat 2025 18:20

Dilekçe kanununu hepimiz biliyoruz zatenr. eğer o kanuna bu şekilde bir muhalefet varsa suç duyurusunda bulunacağım. ben heyet raporluyum gidebilecek durumda değilim ilçeme adam beim resmi evrağımı kabul etmiyor

Patron El Patrona, 34 dk. önce

Sorunun cevabını bilmiyorum fakat meraktan soruyorum, diyelim ki dilekçeni kabul etmeme hakkı yok ama kabul etmiyor, ne yapacaksın? Dava mı açacaksın? Yani bu bilgiyi öğrenince eline ne geçecek onu merak ettim.


umtblc
Şube Müdürü
24 Şubat 2025 18:21

ilçemdeki kaymakamlıktan çalıştıgım yerdeki kaymakamlıgamı göndereyim.

ikosunbabasi, 25 dk. önce

Kaymakamlık üzerinden havale ettir .mecbur işleme almak zorundalar


Patron El Patrona
Memur
24 Şubat 2025 18:35

Emin ol emniyet müdürü kabul etmediyse bir dayanağı vardır. Adam ilçe emniyet müdürü olmuş, boru değil. Kafasına göre iş yapsa o makamlara gelemezdi. Sen müdürü falan boşver İdari büron neden yardımcı olmuyor? Ben bugüne kadar istirahat raporlu olduğumda hiç dilekçe yazmadım. İdari büroma adresimi yazıyorum bitiyor. Müdüre kadar ne işin vardı? Yargılamak için değil olayın seyrini merak ettiğimden soruyorum.

umtblc, 24 dk. önce

Dilekçe kanununu hepimiz biliyoruz zatenr. eğer o kanuna bu şekilde bir muhalefet varsa suç duyurusunda bulunacağım. ben heyet raporluyum gidebilecek durumda değilim ilçeme adam beim resmi evrağımı kabul etmiyor

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