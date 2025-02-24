KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 18:15
İett açıklandı

Hak kazanan var mı


omer96x
Aday Memur
24 Şubat 2025 18:31

Muhasebeci kadrosuna muhasebe bölümü mezunu olarak başvurmuştum. Kriterlerde "Muhasebe ve finansal yönetim, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden mezun olmak" şeklinde geçiyor benim diplomada sadece muhasebe yazıyor 3268 koduna tabiyim. Sırf isim uyuşmazlığından ötürü başvurum kabul edilmemiş. Bu sonucu zaten bekliyordum da kurumun insan kaynaklarını da aradığımda siz başvurun denklik kabul edilir sorun olmaz demişlerdi. Kaldı ki lisans muhasebe mezunları arasında 3268 bölümündeki yığılma da çok. Bu kodu nasıl gözden kaçırırlar madem kaçırdın niye denklik kabul etmiyorsun ? Bu fıkrayı okurların takdirine bırakıyorum. :))

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