Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 18:26
Sözleşmeli öğretmen Engelli Öğretmen atamasına başvurabilir mi?

Cevabınız evet ise de hayır ise de sebep belirtirseniz sevinirim.

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