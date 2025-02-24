Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 18:27
Sözleşmeli öğretmen Engelli Öğretmen atamasına başvurabilir mi?
Cevap evet ise de hayır ise de sebep belirtirseniz sevinirim.

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