Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea



Editör
24 Şubat 2025 18:51
22 Şubat 2025 Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Değişiklikleri

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 22 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin özeti

1. Öğrenci Gelişim Dosyası ve E-Portfolyo

- "e-portfolyo" kavramı "öğrenci gelişim dosyası" olarak değiştirildi.

- Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için öğrenci gelişim dosyası kullanılacak.

2. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar

- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için yeni komisyonlar oluşturuldu.

- Bu okulların adaylık süreçleri, il değerlendirme ve teklif komisyonları tarafından incelenecek.

- Bakanlık tespit komisyonu, uygun okulları belirleyip Bakan onayına sunacak.

3. Mesleki ve Teknik Liseler

- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.

- Sektöre entegre okullarda 11. sınıftan itibaren nakil veya geçiş yoluyla eğitim verilebilecek.

4. Öğretmenlerin Görevlendirilmesi

- Engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak ders programları hazırlanacak.

- Öğretmenlerin performans değerlendirmeleri yapılacak ve mesleki gelişimlerine yönelik rehberlik sağlanacak.


Pangaea
Editor
24 Şubat 2025 18:52

5. Nakil ve Geçiş İşlemleri

- Öğrencilerin nakil ve geçiş işlemleri, özellikle merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar arasında daha esnek hale getirildi.

- Sağlık, doğal afet, kamu görevi gibi nedenlerle nakil işlemleri kolaylaştırıldı.

6. Devamsızlık ve Sınıf Geçme

- Devamsızlık süreleri, özürlü ve özürsüz devamsızlık olarak ayrıldı. Özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmeyecek şekilde düzenlendi.

- Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrenciler, mesleki eğitim merkezine yönlendirilebilecek.

7. Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okullar

- Güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde yetenek sınavıyla öğrenci alımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

- Sınıf/şube açılabilmesi için en az 10 öğrenci şartı getirildi.

8. Ders Programları ve Performans Değerlendirmesi

- Öğrencilerin performans puanları, proje, sosyal sorumluluk çalışmaları ve derse katılımlarına göre verilecek.

- Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılımları, öğrenci gelişim dosyasına işlenecek.


Pangaea
Editor
24 Şubat 2025 18:52

9. Diploma ve Belgeler

- Diplomaların dijital ortamda oluşturulması ve e-Devlet sistemine aktarılması sağlandı.

- Kaybolan veya yıpranan diplomalar yerine öğrenim durum belgesi düzenlenecek.

10. Öğretmen ve Yönetici Görevlendirmeleri

- Müdür başyardımcılığı pozisyonu kaldırıldı, mevcut müdür başyardımcıları görev süreleri bitene kadar görevlerine devam edecek.

- Teknik müdür yardımcılığı ve koordinatör müdür yardımcılığı görevlendirmeleri yeniden düzenlendi.

11. İşletmelerde Mesleki Eğitim

- Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim süreleri ve koşulları yeniden belirlendi.

- İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin teorik ve pratik eğitimleri daha dengeli hale getirildi.

12. Kültürlerarası Öğrenci Değişim Programları

- Yurt dışına giden öğrencilerin kayıtları saklı tutulacak ve yurda döndüklerinde eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecekler.

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