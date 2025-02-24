22 Şubat 2025 Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik Değişiklikleri

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 22 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin özeti
1. Öğrenci Gelişim Dosyası ve E-Portfolyo
- "e-portfolyo" kavramı "öğrenci gelişim dosyası" olarak değiştirildi.
- Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için öğrenci gelişim dosyası kullanılacak.
2. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar
- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için yeni komisyonlar oluşturuldu.
- Bu okulların adaylık süreçleri, il değerlendirme ve teklif komisyonları tarafından incelenecek.
- Bakanlık tespit komisyonu, uygun okulları belirleyip Bakan onayına sunacak.
3. Mesleki ve Teknik Liseler
- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.
- Sektöre entegre okullarda 11. sınıftan itibaren nakil veya geçiş yoluyla eğitim verilebilecek.
4. Öğretmenlerin Görevlendirilmesi
- Engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak ders programları hazırlanacak.
- Öğretmenlerin performans değerlendirmeleri yapılacak ve mesleki gelişimlerine yönelik rehberlik sağlanacak.
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde 22 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerin özeti
1. Öğrenci Gelişim Dosyası ve E-Portfolyo
- "e-portfolyo" kavramı "öğrenci gelişim dosyası" olarak değiştirildi.
- Öğrencilerin gelişimlerini takip etmek için öğrenci gelişim dosyası kullanılacak.
2. Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar
- Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi için yeni komisyonlar oluşturuldu.
- Bu okulların adaylık süreçleri, il değerlendirme ve teklif komisyonları tarafından incelenecek.
- Bakanlık tespit komisyonu, uygun okulları belirleyip Bakan onayına sunacak.
3. Mesleki ve Teknik Liseler
- Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri, bölge okulu, ihtisas okulu, sektör içi ve sektöre entegre okul olarak belirlenebilecek.
- Sektöre entegre okullarda 11. sınıftan itibaren nakil veya geçiş yoluyla eğitim verilebilecek.
4. Öğretmenlerin Görevlendirilmesi
- Engelli öğretmenler, özel eğitim ihtiyacı olan çocuğu bulunanlar ve 36 ayını doldurmamış çocuğu olan öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak ders programları hazırlanacak.
- Öğretmenlerin performans değerlendirmeleri yapılacak ve mesleki gelişimlerine yönelik rehberlik sağlanacak.