Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 20:33
Belediyedeki 657 tabi kişilerin maaşları

Merhaba. Benim bir konu hakkında bilen bir kişinin bilgisine ihtiyacım var büyükşehir belediyesinde 657 ye tabi calışan bir kişinin maaşını kim öder devlet mi yoksa belediye mi öder mesela örnek vereyim büyükşehir belediyesindeki zabıta memurunun veya itfaiye erinin maaşını kim ödüyor.

Çok Yazılan Konular

2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuİBB Promosyon GüncellemeBelediye memurluğu hakkında bilgiBakanlıktan Belediye'ye farklı sınıf olarak geçebilir miyim?Üniversitede çalışan kadrolu devlet memuruna tayin hakkı gelir mi?Üniversite Tekniker olan birisi Mühendislik bitirirse vekaleten Mühendis kadrosuna atanabilir mi?iBB de çalışan arkadaşlar var mı?Üniversite memuruna tayin hakkı neden yok ?Devlet memuru gece nöbetine zorla yazdırılabilir mi?(hastanede çalışmıyorum)Adem Atacan Üniversite memurlarının umudu

Sözlük

birbirine benzeyen şarkılar 2 her söze muhalif arkadaş 1 küskünlük 2 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 2 derbilerin favorisi olmaz 2 Hiçlik-yokluk ile varlık 2 antagonizm 1 Breaking Bad 1 Sevilen şiirin en etkili cümlesi 1 İki ayaklı yürüyen baca 1

Son Haberler

Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru şehit olduŞehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecekHem annesi, hem de mesai arkadaşıTokat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-40' operasyonunda 9 tutuklamaEdirne'de köy arazisinin satışıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL