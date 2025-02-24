Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 20:33
Belediyedeki 657 ye tabi kişilerin maaşları

Merhaba. Benim bir konu hakkında bilen bir kişinin bilgisine ihtiyacım var büyükşehir belediyesinde 657 ye tabi calışan bir kişinin maaşını kim öder devlet mi yoksa belediye mi öder mesela örnek vereyim büyükşehir belediyesindeki zabıta memurunun veya itfaiye erinin maaşını kim ödüyor.


Kanunyönetme
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:51

Bunu bilen biri yok mu ?

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