Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 21:10
ÖSYM sınav ücreti ve tek görevli

hocalarım ösym 2025 görevli ücretleri ne kadar oldu?

bir de ösymnin salondaki kişi sayısını 15 e düşürüp gözetmen atamayıp sadece salon başkanı ataması tasarruf mu yapıyor sorusunu aklıma getiriyor...

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