KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Şubat 2025 21:35
AGS ye kimler girebilir?.

ardaşlar ags ye hangi mesleklerin girebileceğine dair bir resmi belge yayımlandı mı?

Çok Yazılan Konular

Atandıktan sonra gss borcu siliniyor mu?Akademi giriş sınavı

Sözlük

memur denince akla gelenler 2 Cezzar Ahmed Paşa 1 çitlediğin çekirdiğin içini yere düşürmek 1 keşke o günlerde kalabilseydik 1 klişe 4 şu an çalan şarkı 2 her söze muhalif arkadaş 1 Breaking Bad 1 küskünlük 2 esneklik 1

Son Haberler

Operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru şehit olduŞehidin annesine ev sözünü bakanlık yerine getirecekHem annesi, hem de mesai arkadaşıTokat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-40' operasyonunda 9 tutuklamaEdirne'de köy arazisinin satışıyla ilgili 8 şüpheli tutuklandı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL