Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2025 22:06
Kpss ile nasıl atanabilirim?

Merhaba polisim ve aktif görevdeyim kpss ye girip başka bir kuruma atanmak istiyorum ama benim bildiğim istifa etmeden sadece sözleşmeli personel olarak atama oluyor tabi kulaktan dolma bilgilerle böyle düşünüyorum ama net bir bilgim yok süreç nasıl ilerliyor


Memur2647
Memur
24 Şubat 2025 22:48
Hangi bölümü bitirdiniz ne olarak atanmak istiyorsunuz hedefiniz nedir konuyu daha fazla açarsanız yardımcı olmaya çalışayım.. Sorduğunuz sorunun cevap skalası çok geniş

Bazıgünler
Aday Memur
24 Şubat 2025 22:50
Sözleşmeli memurlugu kazan ertesi gün istifa et git. ancak kadrolu memurluk icinnn 6 ay bekleme süresi var ki kadrolu alımda kalmadı

caner66.
24 Şubat 2025 23:20

Kamu yönetimi mezunuyum amacım herhangi bir memurluğa atanmak güvenlik görevlisi de olabilirim

Memur2647, 47 dk. önce
Hangi bölümü bitirdiniz ne olarak atanmak istiyorsunuz hedefiniz nedir konuyu daha fazla açarsanız yardımcı olmaya çalışayım.. Sorduğunuz sorunun cevap skalası çok geniş
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