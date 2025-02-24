Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Şubat 2025 22:11
gs-fb macindaki cevik kuvvet kalkanlari...

istanbul gibi bir yerde tansiyonu yuksek bi macta

dirilis ertugrul dizisindeki kalkanlarin aynisi....

bu kalkan sadece polislerin bas bolgesini korur. sanki ok atacaklar

nerde uzun dikdortgen kalkanlar


Salih Bozok
Aday Memur
24 Şubat 2025 22:16

Senin ben derdini.....


ebola_31
Memur
24 Şubat 2025 22:20
Elde ne dertler var millet bizde derdimiz var zannediyoruz
Toplam 2 mesaj

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