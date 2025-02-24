Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : gül-feşan


24 Şubat 2025 22:12
Görevden uzaklaştırılan memurun mal bildirimi hakkında?
Görevden uzaklaştırılan memur bu süre içerisinde mal bildirimi yapmak zorunda mıdır?Yoksa göreve iade olduktan sonra mı yapar

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