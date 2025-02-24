Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


24 Şubat 2025 22:18
4B Sözleşmeliden Kite Geçenler

Merhabalar, daha öncesinde 4b personeli iken kite geçen hocalarım acaba bana mesaj atabilir mi süreç hakkında bilgi almak istiyorum. Teşekkürler.

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