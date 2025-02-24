KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 22:39
KPSS Programcı pozisyonu mülakat soruları

Arkadaşlar önümüzdeki günlerde programcı için mülakata gireceğim. Kriterlerde bilgisayar dersi aldığını kanıtlamak dışında bir şey yoktu bir de ydsden D almak. Sözlü mülakat için 60 puan mesleki bilgi diyor fakat hiçbir yerde bu mesleki bilginin ne olduğunu göremedim temel bilgisayar bilgisi mi? algoritmalar mı? bilgisayar ağları mı? belirli bir programlama dilini bilmem mi gerekiyor? veri tabanı var nesne yönelimli programlama basit düşünürsek word, excel vs liste uzar gider daha önce hiç programcı için mülakata giren oldu mu acaba giren varsa ne tarz sorular geliyor söyleyebilir misiniz?

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