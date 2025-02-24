Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Şubat 2025 22:50
Yürütmeyi durdurma

08/11/2024 dava açılış 11/02/2025 kurum savunma verdi halen Yd kararı bekliyorum normal mi ? 4 ay oldu

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