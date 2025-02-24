Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


24 Şubat 2025 22:52
SDS ne demek?
iyi akşamlar dilerim. belediyelerde verilen sds tam olarak neyi kapsıyor? maaşa eklenince ortalama ne kadar bir maaşı oluyor belediye memurunun? İBB'de çalışanlar dönüş sağlarsa çok sevinirim

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