SDS ne demek?

iyi akşamlar dilerim. belediyelerde verilen sds tam olarak neyi kapsıyor? maaşa eklenince ortalama ne kadar bir maaşı oluyor belediye memurunun? İBB'de çalışanlar dönüş sağlarsa çok sevinirim

iyi akşamlar dilerim. belediyelerde verilen sds tam olarak neyi kapsıyor? maaşa eklenince ortalama ne kadar bir maaşı oluyor belediye memurunun? İBB'de çalışanlar dönüş sağlarsa çok sevinirim