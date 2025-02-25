Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 09:30
Uzman katiplik gelirse müdürlük ?

Eğer uzman katiplik gelirse müdürler sadece hukuk mezunlarından alınacak diye bi dedikodu dolaşıyor, umarım öyle bi şey yoktur ?


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 09:33

Yok öyle bir şey. Uzman katiplik de gelmeyecek.


turcinsaniant
Aday Memur
25 Şubat 2025 09:35

bende öyle duyuyorum hukuk mezunlarının istihdamını artırmak için yapılacak bence heryer avukat çnkü


MirzaAfşar
Memur
25 Şubat 2025 11:06

Ondanda ziyade zamanla müdürlerin hep uzman katiplerden alınacağını düşünüyorum ben.


kasırga1453
Memur
25 Şubat 2025 11:28

Yeri geliyor 4 senelik aöf bitiren havaya giriyor bende üni okudum savcıdan hakimden farkım ne diyor . düşünsenize hukuk fakültesini bitiren 10 yıllık 45 yaşındaki müdür akademiden yeni mezun 25 yaşındaki savcı offfffffffffff kıyametttt kıyameeettttt . velhasılı o iş olmazı

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sahte sigortalılıkla eş durumu tayiniyle gidenlerAdliyede ÇalışmakEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Çalışmak için İzmir mi ? Antalya mı ?Analık iznindeyim. Promosyonu almam için ne zaman işe baslamam gerekiyor.Uzman katiplik gelirse müdürlük ?En az 3 maaş Promosyon için birlikYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Vakıfbank promosyon güncellemesi

Sözlük

Zero Day 2 derbilerin favorisi olmaz 2 şu an çalan şarkı 2 Sevilen şiirin en etkili cümlesi 1 küskünlük 2 17.09.2024 gram altının 2685 tl olması 1 Ne Pişirsem 1 antagonizm 1 birbirine benzeyen şarkılar 2 keşke o günlerde kalabilseydik 1

Son Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan Tütünle Mücadelede Yeni AdımlarMSB: 6 terörist etkisiz hale getirildiDizel otomobiller trafikteki ağırlığını kaybediyorHekim Birliği'nde Demokratik Yönetim KriziSağlıksız 500 kilogram yoğurt ele geçirildi

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL