KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 09:35
Açıktan alımlarda atananların puanları

Arkadaşlardan merhaba, açıktan yapılan alımlarda ( TUBİTAK, BOTAŞ vs.) atananların hangi puanlarla atandığını görebileceğimiz bir alan var mı?

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