KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 10:42
İBB memur alımı
sınav giriş belgesine ulaşabilen var mı ?

ahmetgonulx
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:09

Henüz yayınlanmadı galiba, hiçbir yerde göremedim ben de.


Sparcox
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:10
www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz diyor ama e devlete bağlanıyor o adreste

657abc657
Memur
25 Şubat 2025 11:27
iett için dün verildi de ibb yok daha.

ahmetgonulx
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:28

E-devlet'te görünüyor şu an, dileyen arkadaşlar görüntüleyebilir.


Sparcox
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:29
evet yayınlanmış hayırlı uğurlu olsun

657abc657
Memur
25 Şubat 2025 11:34
bana her ikisi de aynı gün verilmiş. 1.5 saat arayla. sizde de öyle mi? nasıl yetişeyim her ikisine de hayret bişey

Sparcox
Aday Memur
25 Şubat 2025 11:38
ciddi misin kötü olmuş gerçekten ama yetişilir gibi sanki
657abc657, 7 dk. önce
bana her ikisi de aynı gün verilmiş. 1.5 saat arayla. sizde de öyle mi? nasıl yetişeyim her ikisine de hayret bişey

657abc657
Memur
25 Şubat 2025 11:39
hocam dakik almaları lazım ki yetişeyim. geç aldıkları anda bitti:(
Sparcox, 3 dk. önce
ciddi misin kötü olmuş gerçekten ama yetişilir gibi sanki
Toplam 8 mesaj

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