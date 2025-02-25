Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 10:59
Akademi mi Özel sektör mü?

Merhaba, özel sektörde mühendis olarak çalışıyorum yaklaşık 7 yıldır. küçük bir şehirde olmam dolayısıyla iş değişikliği hiç yapmadım, ancak monotonluk arttıkça değişiklik yapmak istiyorum. Öğretim görevlisi ilanlarına başvuruyorum. Özel üniversiteler ile devlette görev yapan öğr. gör. arasında ne gibi farklıklar var ? Özel üniversite olursa şehir değişikliği yapmak durumunda kalacağız (eşim ve ben). Kira gideri oluşacak ve bir süre tek maaş olacak. Bu durumlara değer mi değmez mi kararsızım. (şuan maaşım 55bin net)

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