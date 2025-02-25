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Editörler : supporters.alex 10


25 Şubat 2025 11:39
Süper Lig Tahmin Yarışması 26. Hafta

Maç Başlangıcı: 1 Mart 2025 Saat: 16:00

Adana demir-Bodrum

Beşiktaş-Kayseri

Rize-Alanya

Gaziantep-Eyüp

Göztepe-Samsun

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Kasımpaşa-Galatasaray

Fenerbahçe-Antalya

Başakşehir-Sivas

Konya-Trabzon

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Eintracht Frankfurt-Bayern Leverkusen

Leipzig-Mainz

Napoli-İnter

Atletico Madrid- Athletic Bilbao

Maç Skoru: Kasımpaşa-Galatasaray

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