Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 12:16
Uzman Öğretmenlik Onay Sorunu

24 Ocak 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlik için gerekli süreyi tamamladım. Gerekli egitimleride ÖBA üzerinden izleyip bitirdim, eğitimle ilgili faaliyet değerlendirmelerini de yaptım ama okulun onay bölümünde yokum. Arafta bekliyor gibiyim. İlçeye sorduğumda okul halledecek bizim yapacağımız bir şey yok diyor; okul onayda yoksunuz yapacağımız bir şey yok diyor. Mebbis te "Uzman öğretmenlik. Eğitimi tamamladı. İncelenmeyi bekliyor." yazıyor. Hata, yanlış ya da eksik olan ne? Bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.

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