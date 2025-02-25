Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 12:36
Memuriyet hakkının yanma durumu

Merhaba üniversiteye sözleşmeli destek personeli olarak başladım ve 1 ay sonra belediye alıma çıktı ve kazandım diyelim. Cezasız olarak belediyedeki zabıta memuru kadrosuna geçiş yapabilirmiyim. Belediyeler direkt kadrolu olarak alıyor benim bildiğim bir sorun olmaz ama net bir bilgi yok İnternette yardımcı olur musunuz.


malikane.1999
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 13:06
Hayır herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız sözleşmeliden kadroluya veya kadroludan sözleşmeliye geçişte herhangi bir ceza şartı vs yok
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