Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Radore


25 Şubat 2025 12:39
3+1 sözleşmeli personel tayini hakkında

Arkadaşlar eşi özelde çalışan 3+1 E tabi sözleşmeli diyanet personeli eş tayini şartları nelerdir yardımcı olursanız çok sevinirim kardeşim için soruyorum

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