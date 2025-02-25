Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 13:02
4'ün birine düşmek

Düz memurlarda 4'ün birine düşünce maaşta ne kadar fark ediyor


MirzaAfşar
Memur
25 Şubat 2025 13:26

Bekar, lisans mezunu "memur" ünvanında birisi için memurlar.net maaş hesaplama robotu 44,783.99 &#8378; maaş hesaplıyor. Değişebilir tabi bu durum


kenandere
25 Şubat 2025 13:35

Çok fazla beklentiniz olmasın

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