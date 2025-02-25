Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 13:50
Ekpss öğretmen başvurusu yaparken sisteme yüklenecek belgeler yardım

Ekpss öğretmen başvurusu yaparken diploma formasyon belgesi sağlık raporu dışında hangi belgeleri yükleyecez kimlik fotokopisi adlı sicil kaydı mi atamaya esas diğer belgeler dediği neler

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