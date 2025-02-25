KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 14:45
Tarım ve Orman Bakanlığı Ataması

Tarım ve Orman Bakanı 8500 atama müjdesi verdi.Bunun 3477 kişisi destek personeli olarak açıklandı.Destek personeline ben bir İİBF li olarak umutlanmalı mıyım.Bu atamada lisans için memur ataması olur mu?


657abc657
Memur
25 Şubat 2025 14:46
inşallah olur. ama tarım sanırım iibf ye pek kadro vermiyor

MadLys
Aday Memur
25 Şubat 2025 15:27

inşallah peyzaj mimarlığı ve 4001 alımı da olur.


Yaşlı Hukukçu
Memur
25 Şubat 2025 15:59

Büro personeli de bir destek personeli olduğundan, destek personeli kadrosu arasında büroya da 4001 le yer vereceklerini umuyorum

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