Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 14:49
Can Sğlık Sendikası Kuruldu

Üniversite Sağlık ve İdari personelinin hiçbir şekilde, Mazereti olsa dahi TAYİN ya da BECAYİŞ Hakkı yoktur. Sözleşmeli 4B personelin kadroyu geçmesini sağlayan Adem ATACAN Tayin sorunu ve sağlık personelinin diğer sorunları için Can Sağlık Sendikasını kurdu. Sendikamıza katılıp Tayin sorununun çözümüne katkıda bulunun. Yoksa diğer sendikalar sorunlarımızı önemsemiyorlar.

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