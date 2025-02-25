Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2025 14:51
Can Sağlık Sendikası

Adem ATACAN sağlık personelinin diğer sorunları için Can Sağlık Sendikasını kurdu.

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