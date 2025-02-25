Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 14:51
Amir hakkında disiplin soruşturması ihbarı nasıl yapılır?

Farzedelim amirimiz hakkında disiplin soruşturması açılması gerektiğini düşünüyoruz. Elimizde somut delil veya tanık var. Burada süreç nasıl olmalı. Amirimin disiplin amirine dilekçe ile mi bildirmem gerekiyor. Amirim disiplin amiri benim dilekçemi işleme almaz ise ne olacak. Veya ihbarda bulunacağım kişi kurumdaki en üst amir ise yani kurumda onun disiplin amiri yok ise ne yapılacak, bakanlığa dilekçe mi yazılacak? Yoksa memurun amiri hakkında bir disiplin ihbarında bulunma hakkı yok mu? Memurun amirine karşı bir hakkı yok mu?

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