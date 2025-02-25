Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 14:53
Yeşil pasaport infaz ve korumu memuru için

16 Yillik infaz koruma memuruyum yeşi̇l pasaport alabi̇li̇r mi̇yi̇m? bu durumda net bi̇lgi̇si̇olan var mi?


PsiS
Memur
25 Şubat 2025 15:40

Eğer kadro dereceniz 3'E düşüyorsa alabilirsiniz,e devletten hitapa bakabilrsiniz,bazı meslek grupları var 4 te ya da 5 te kalıyor,30 sene de çalışsanız kadro dereceniz 3 e düşmüyorsa alamazsınız,16 yıllık olmanızdan ziyade kadro dereceniz önemli.


pekgozenes
Aday Memur
25 Şubat 2025 15:54

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz ve koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek.İnfaz ve Koruma Memurları Haber Sitesihttps://www.infazvekoruma.net/onemli-gunler/infaz-ve-koruma-memurlarina-3-ve-4-dereceli-kadrolara-atanabilme-h2155.htmlİnfaz ve Koruma Memurları Haber Sitesi

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