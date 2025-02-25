Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Şubat 2025 14:53
Geçici görevlendirmedeyken asm ile anlaşabilir miyim

Geçici görevlendirme ile ilçe merkezinden il merkezine girevlendirildim resen ile. Geçici görevlendirmem bitmeden ASM ile anlaşıp geçiş yapabilir miyim yani gecici görevlendirme buna engel midir

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