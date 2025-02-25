KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 16:03
Mühendis,farklı bir mühendisliğe sınavsız geçebilir mi?

Arkadaşlar kamuda diyelim inşaat mühendisi olarak çalışıyoruz.farklı bir mühendislik bölümü bitirip,atıyorum bilgisayar mühendisliği olsun.bitirdikten sonra direkt diplomayı vererek bilgisayar mühendisliğine geçiş mümkün mü yoksa unvan değişikliği sınavına mı girmek gerekiyor ? bir diğer sorum ise.sınavsız şekilde direkt geçiliyorsa çalıştığınız şehirde çalışmaya devam mı ediyoruz? yoksa kafalarına göre nerede ihtiyaç varsa oraya tayin mi yapıyorlar? yada size seçenek sunup şu şu şehirleri tercih ederek oralara mı tayin yapıyorlar?


F4ntomm
Memur
25 Şubat 2025 16:05

bir sorum daha var arkadaşlar.geçmek istersek kurum bize engel olabilir mi? yani çalıştığımız kurumun inisiyatifinde mi geçiş yapmak yoksa al diplomayı direkt benim unvanı mı değiştir gibi bir hakkımız var mı?

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