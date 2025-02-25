jandarma astsubay mı yoksa piyade subay mı

Çok büyük ideallerin yoksa makam olarak. Ve ileride çok zorlu geçmeyecek bir aile hayatının olmasını istiyorsan ve sadece bu ikisi arasında kaldıysan bana göre jandarma astsubay olmak daha mantıklı. Ama imkanın varsa zabıta ol

Çok büyük ideallerin yoksa makam olarak. Ve ileride çok zorlu geçmeyecek bir aile hayatının olmasını istiyorsan ve sadece bu ikisi arasında kaldıysan bana göre jandarma astsubay olmak daha mantıklı. Ama imkanın varsa zabıta ol