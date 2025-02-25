Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


25 Şubat 2025 16:59
jandarma astsubay mı yoksa piyade subay mı
arkadaşlar tsk piyade subay mı yoksa jandarma astsubay mı

malikane.1999
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 19:06
Çok büyük ideallerin yoksa makam olarak. Ve ileride çok zorlu geçmeyecek bir aile hayatının olmasını istiyorsan ve sadece bu ikisi arasında kaldıysan bana göre jandarma astsubay olmak daha mantıklı. Ama imkanın varsa zabıta ol

cd38
Aday Memur
25 Şubat 2025 19:10
piuadenin ne gibi zorlukları var
malikane.1999, 14 dk. önce
Çok büyük ideallerin yoksa makam olarak. Ve ileride çok zorlu geçmeyecek bir aile hayatının olmasını istiyorsan ve sadece bu ikisi arasında kaldıysan bana göre jandarma astsubay olmak daha mantıklı. Ama imkanın varsa zabıta ol

malikane.1999
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 19:14
Piyade dediğin adam son 8 yıldır Suriye Türkiye ve Irak üçgeninde sıkışmış ve kalmış. Batıya tayin olsa bile kaydırma birlikle çoğu zaman Suriye ve ırağa gönderilen aile bütünlüğü doğru düzgün sağlanamamıl kahraman vatan evlatlarından oluşuyor. İlerisi için ne olur bilemem ama piyade zordur. Jandarma kolay demiyorum öyle algılanmasın ama jandarmanın Suriye de geçici görevle maximum 6 ay durduğu yerde piyade 2 sene kalıyor öyle düşün.
cd38, 10 dk. önce
piuadenin ne gibi zorlukları var

cd38
Aday Memur
25 Şubat 2025 19:16
çok teşekkür ederim hocam
malikane.1999, 6 dk. önce
Piyade dediğin adam son 8 yıldır Suriye Türkiye ve Irak üçgeninde sıkışmış ve kalmış. Batıya tayin olsa bile kaydırma birlikle çoğu zaman Suriye ve ırağa gönderilen aile bütünlüğü doğru düzgün sağlanamamıl kahraman vatan evlatlarından oluşuyor. İlerisi için ne olur bilemem ama piyade zordur. Jandarma kolay demiyorum öyle algılanmasın ama jandarmanın Suriye de geçici görevle maximum 6 ay durduğu yerde piyade 2 sene kalıyor öyle düşün.
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