Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2025 18:23
Maaşın yetersizliği

Ögretmen, Sağlık Memuru, Zabıta Memuru, İtfaiye personeli, Devlet Bankaları personeli, derken aklınıza gelen her kurumu dahil edin; bizden düşük maaş alan bildiğiniz bir kurum var mı ?? Yeter artık her ay eksiye giriyoruz . !!!Emniyet Teşkilatı bu maaşları hak ediyor mu ? Diğer kurumlar almasın demiyorum fakat diğer kurumlardan eksik mi çalışıyoruz fazla mı maas la orantılı mı?


esinguler0684
Memur
25 Şubat 2025 18:31

Benim en nefret ettiğim ve bazı artniyetli kişilerin konuştupu şey "polise zam yapılırsa diğer memurlar zıplar" bit yavrusu gibi zıplarlarsa zıplasınlar yani polisin yaptığı işin, yaşadığı zorlukların onda birini yaşamayanlar zıplayacakmış : )))

Polisin şuan alması gereken minimum tutar 75.000 TL dir


tundercat06
Şef
25 Şubat 2025 18:32

meslektaşından nefret eden bir meslek grubunun dibe çöküşü. biz hak ediyoruz bütün bu muameleleri...


gokhankakiz
Daire Başkanı
25 Şubat 2025 18:53
öğretmenler için de aynı şey geçerli!
tundercat06, 48 dk. önce

meslektaşından nefret eden bir meslek grubunun dibe çöküşü. biz hak ediyoruz bütün bu muameleleri...


726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 19:06

Ben bu konuda cimere yazdım. Maaşlar yetersiz, kredi kartları patladı, alacaklılar kapıya dayandı, şu fakire bir sadaka dedim. Allah versin, şükret diye cevap geldi.


caner66.
Aday Memur
25 Şubat 2025 19:07

Yevmiyeci bile bizden çok maaş alıyor


Brse
Memur
25 Şubat 2025 19:20

Çoğu Memur memleketinde kira yok .tayin yok. Asker polis ev sahiplerini zengin ediyor. Maalesef

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