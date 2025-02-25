Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


25 Şubat 2025 18:34
Bayramda Nöbet Tutmak zorunlu mu (hastanede çalışmıyorum)

Merhabalar ben X UNİVERSİTESİNDE TEKNİSYENİM bayramda nöbet tutmak istemiyorum ama zorla yazıyorlar ne yapmalıyım hastanede çalışmıyorum

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