Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 18:34
Ücretsiz iznin aile birliği atamasına etkisi

Mesleğinin üçüncü yılı başında doğum yapan ve sonrasında 3 ay ücretsiz izin allan bir sözleşmeli öğretmen 3 yılını doldurduğunda aile birliği mazeretinden atama görebilir mi yoksa bu üç ay ücretsiz izin buna engel mi böyle bir durum yaşayan yada bilgi sahibi olan var mı acaba

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