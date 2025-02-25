KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 19:10
TECİLİM BİTİYOR ATAMAYA ENGEL Mİ?

Öncelikle merhabalar.

2024 KPSS puanımla atama bekliyorum. Şu anki gidişata göre sanırım Mayıs, Haziran gibi bizi mülakata sokup Eylül gibi göreve başlatacaklar. Bunu hem akademi muhabbetinden hem de yeni ÖMK'da bulunan 1 Eylül maddesinden dolayı tahmin ediyorum.

Ancak sıkıntı şu ki benim 5 Temmuz'da askerlik tecilim bitecek. Tam atama sürecinin hareketli dönemlerinde. Fakat şunu biliyorum ki yıl sonuna kadar yoklama süremiz var. Yani eğer Eylül'de göreve başlatırlarsa kaçak statüsünde olmayacağım fakat yoklama süresi içinde olacağım. Bunun atanmaya sıkıntısı olur mu?

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