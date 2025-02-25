Müdürün etkinlik / faaliyet foto isteği ve memnuniyetsizliği

Ben İlkokulda İngilizce öğretmeniyim. Kendi sınıf rehber öğretmenliğim de dolayısıyla yok - sosyal medya izin alma mevzusu açısından söylüyorum. Müdür sürekli sosyal medya hesbaımızda veya okul sitesinde paylaşalım diye ders içi etkinlik fotoğrafı ya da videosu istiyor ve ben göndermediğim için bana hiçbir şey yapmıyorsun dedi.. Her dersi eksiksiz anlattığım da bilinir. Girdiğim sınıflardaki öğrencilerin defterlerine kitaplarına zümre başkanımız bakmıştı bir ara nerelerdeyiz neler işledik diye. Müdürün bana fotoğraf/video göndermemden dolayı yaptırım yapma hakkı var mı? Mevzuatta yazılı olarak isterse reddemeyeceğim yazıyor evet ama o tarz şeyler proje ve görev için - ama bu görevden sayılır mı bilemedim.

Açıkçası ben ya dersimi anlatıp çıkıyorum ya da akıllı tahtadan interaktif oyun açıp onu oynatıyorum çünkü zaten özellikle geçen sene yaşadığım mobbing sorunlarından dolayı istekli bile girmiyorum derse ve keyifsizim - kaldı ki okul sitesinde veya sosyal medyada paylaşılacak bir etkinlik ile uğraşayım. Bir de bazı olgunlaşamamış öğretmenlerin araları bozuk olduğu başka öğretmen için "onun yaptığı etkinlikleri beğenmeyin" dediğini bizzat duymuş olan biri olarak hiç paylaşasım gelmiyor.