Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 19:10
Müdürün etkinlik / faaliyet foto isteği ve memnuniyetsizliği

Ben İlkokulda İngilizce öğretmeniyim. Kendi sınıf rehber öğretmenliğim de dolayısıyla yok - sosyal medya izin alma mevzusu açısından söylüyorum. Müdür sürekli sosyal medya hesbaımızda veya okul sitesinde paylaşalım diye ders içi etkinlik fotoğrafı ya da videosu istiyor ve ben göndermediğim için bana hiçbir şey yapmıyorsun dedi.. Her dersi eksiksiz anlattığım da bilinir. Girdiğim sınıflardaki öğrencilerin defterlerine kitaplarına zümre başkanımız bakmıştı bir ara nerelerdeyiz neler işledik diye. Müdürün bana fotoğraf/video göndermemden dolayı yaptırım yapma hakkı var mı? Mevzuatta yazılı olarak isterse reddemeyeceğim yazıyor evet ama o tarz şeyler proje ve görev için - ama bu görevden sayılır mı bilemedim.

Açıkçası ben ya dersimi anlatıp çıkıyorum ya da akıllı tahtadan interaktif oyun açıp onu oynatıyorum çünkü zaten özellikle geçen sene yaşadığım mobbing sorunlarından dolayı istekli bile girmiyorum derse ve keyifsizim - kaldı ki okul sitesinde veya sosyal medyada paylaşılacak bir etkinlik ile uğraşayım. Bir de bazı olgunlaşamamış öğretmenlerin araları bozuk olduğu başka öğretmen için "onun yaptığı etkinlikleri beğenmeyin" dediğini bizzat duymuş olan biri olarak hiç paylaşasım gelmiyor.

Çok Yazılan Konular

Tokat atan öğretmenİl İçi Atamalarda 3 Yıl şartı kaldırılsın!Proje okulu sorunu ne zaman ve nasıl çözülecek?Ders dağılımıİl içi tercih sorunuİlksan İkraz Limiti YükseltmeEk ders 350 tl olmaliMüdür başyardımcığı meselesiYakın zamanda yeşil pasaport alanlar..Proje Okulları Başvuruları Uzatılsın Lütfen!

Sözlük

Zero Day 2 Sözlük Candır Bi Mola Hezeyandır 2 şu an çalan şarkı 1 birbirine benzeyen şarkılar 2 klişe 4 derbilerin favorisi olmaz 2 gelinin matematik bilmeyen damadı nikah masasında terketmesi 2 keşke o günlerde kalabilseydik 1 dayak yemiş gibi 2 antagonizm 1

Son Haberler

Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldüÜniversite öğrencilerinin yüzde 72'si okulundan memnunGenel Kurul, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandıKonya'da trafik kazasında 1 polis şehit olduBaşkentte aynı aileden 3 kişi evlerinde ölü bulundu

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL