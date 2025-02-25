KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


25 Şubat 2025 19:34
Sözleşmeli Personel Asil ve Yedek Aday Durumu

Selam arkadaşlar. İİBF den 3 asil alınacak bir kurumda 2.yedeğim. Bana sıra gelme ihtimali nedir sizce? Asillerin hepsi 86 üstü sonra puanlar hemen aşağıya düşüyor 84-83'e inmeye başlıyor. Kurum, asil adayların evraklarını sadece şahsen teslim olarak kabul edecekmiş. Posta veya mail de kabul etmiyor. 2.yedeğe sıra gelir mi sizce? Yorum yapabilecek var mıdır? Teşekkürler.

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