Polis memurları geçinemiyor. Maaş enflasyona göre yetersiz.

Lüx tüketime kaçmıyoruz , bim a101 den alışveriş yapıyoruz, bot mont ayakkabı internetten en ucuzundan almaya çalışıyoruz, ev eşyası ıvır zıvır almıyoruz zaten eldeki patlayana bozulana kadar kullanıyoruz, her yerden kısmaya çalışıyoruz yine olmuyor , maaşın %30 zaten direkt ev kirasına gidiyor . Acilen bir düzenleme şart, geçinemiyoruz.

Lüx tüketime kaçmıyoruz , bim a101 den alışveriş yapıyoruz, bot mont ayakkabı internetten en ucuzundan almaya çalışıyoruz, ev eşyası ıvır zıvır almıyoruz zaten eldeki patlayana bozulana kadar kullanıyoruz, her yerden kısmaya çalışıyoruz yine olmuyor , maaşın %30 zaten direkt ev kirasına gidiyor . Acilen bir düzenleme şart, geçinemiyoruz.