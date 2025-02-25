Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2025 19:38
Polis memurları geçinemiyor. Maaş enflasyona göre yetersiz.

Sürekli artan enflasyon ve fiyatlar, maaşımıza yapılan zamdan daha fazla oranda artan vergiler ve fiyatlar.. Ben para kazanmak için iş hayatına girdim fakat bu meslekte çalıştıkça borcum artıyor. Bu ne saçma bir durum. Asgari ücret kadar ev kirası mı olur. Bu saçmalığa ne kadar tahammül etmemiz bekleniyor.


esmerbey34
Aday Memur
25 Şubat 2025 19:57
Lüx tüketime kaçmıyoruz , bim a101 den alışveriş yapıyoruz, bot mont ayakkabı internetten en ucuzundan almaya çalışıyoruz, ev eşyası ıvır zıvır almıyoruz zaten eldeki patlayana bozulana kadar kullanıyoruz, her yerden kısmaya çalışıyoruz yine olmuyor , maaşın %30 zaten direkt ev kirasına gidiyor . Acilen bir düzenleme şart, geçinemiyoruz.

726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 20:00

Aynen öyle. Tüm bunlarla beraber ucuz yiyeceğiz diye zehir yiyoruz. Üç harfli marketler gıda değil zehir satıyorlar.

esmerbey34, 2 saat önce
Lüx tüketime kaçmıyoruz , bim a101 den alışveriş yapıyoruz, bot mont ayakkabı internetten en ucuzundan almaya çalışıyoruz, ev eşyası ıvır zıvır almıyoruz zaten eldeki patlayana bozulana kadar kullanıyoruz, her yerden kısmaya çalışıyoruz yine olmuyor , maaşın %30 zaten direkt ev kirasına gidiyor . Acilen bir düzenleme şart, geçinemiyoruz.

tarumargs
Aday Memur
25 Şubat 2025 20:06
ben çift maaşım bana yetmiyor işin açıkçası . ama en çok benim sesim çıkıyor şubede bunu da anlamış değilim

726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 20:16

Sesi çıkmayan memur ya satırı iyidir ya da babadan mirası vardır. Aldığımız maaş ve fiyatlar ortada. Hayatım işe git, eve git, fatura/kira öde ve yemek ye şekline döndü. En son ne zaman tatile gittim, en son ne zaman teknolojik bir alet aldım, en son ne zaman ayağıma bot aldım hatırlamıyorum. Ben bu para ile nasıl çocuk bakacağım, nasıl okutacağım, nasıl evlendireceğim. Milletvekili 200bin lira maaş alıyor yetmiyor diyor. Ben bu saçmalıktan çok sıkıldım. Ben ülkede şerefimle namusumla çalışıyorsam karşılığını da almak isterim. Namussuz şerefsizler para içinde yüzerken ben her ay neyden kısayım diye düşünüyorum. Bu işin sonu savaştır.

tarumargs, 1 saat önce
ben çift maaşım bana yetmiyor işin açıkçası . ama en çok benim sesim çıkıyor şubede bunu da anlamış değilim

zorta
Memur
25 Şubat 2025 20:36

polise gel dersin gelir git dersin gider. niye ekstra para vers


zorta
Memur
25 Şubat 2025 20:37

polise gel dersin gelir git dersin gider. niye ekstra para versinler. bedava köle gibi bişiy polis dediğiniz. bundan vazgeçmeleri için bi sebep varmı?


thekonsti
Aday Memur
25 Şubat 2025 21:02
özel sektör de çalışanlar bile memur maaşını geçtiler

726693747
Aday Memur
25 Şubat 2025 21:03

Bir sebep vermemiz lazım demek ki

zorta, 51 dk. önce

polise gel dersin gelir git dersin gider. niye ekstra para versinler. bedava köle gibi bişiy polis dediğiniz. bundan vazgeçmeleri için bi sebep varmı?


Küçük polis
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 21:09

Bakın bu ülkede bizim maaşımızla çalışmak isteyen binlerce kişi var. Bunu bildikleri için bulunmaz Hint kumaşı değiliz ve bunu da çokkk iyi biliyorlar. Yani konunun özeti bu istedikleri zaman binlerce insan istihdam edebilirler. Ama diğer kurumlar böyle değil. Allah yardımcımız olsun. İşimiz çok ama çok zor... Değil seyyanen diğer memurlar olmasa bize hava bile koklatmazlar. Adamların sendikaları oturup pazarlık yapıyor da bizde yararlanıyoruz işte...


takla-atma
Şube Müdürü
25 Şubat 2025 21:12
Maaş konusunda maalesef çok gerilerde kaldık ben mesleğe 23 yıl önce başladım.O yıllarda 3 yıl birikim yapıp orta halli bir daire alabiliyorduk,1 maaşla 4 tam altın alınabiliyordu. Şu anki ortamda maaşımızın en az 75 - 80 bin civarında olması gerekir.Asıl sorunumuzu unutup saçma sapan konuların peşine takılıyoruz malesef dile getiren yok.Biz bitirdik sayılır yeni arkadaşların Allah yardımcısı olsun
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