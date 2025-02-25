Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Şubat 2025 20:37
İdare mahkemesi kararının uygulanma süresi

İstanbul idare mahkemesinin kararıyla mazeret tayininin reddine dair karara yürütme durdurma kararı verildi. İstinaf mahkemesi de kararı onadı. Yürütme durdurma kararıyla beraber EGM kararı uygular mı ? Ne zamana tayini yapar ? 30 günlük süre doldu.


272745
Aday Memur
25 Şubat 2025 21:03
güncel?

buralarda925
Aday Memur
25 Şubat 2025 21:19
sen mazeret tayini istedin egm reddetti gittin bunun için dava açtın yetmedi istinafıda kazandın kardeş sana birşey diyeceğim ama inanmayacaksın dava ile uğraşmasaydın keşke yokmuydu tanıdık birileri derdini kendi lisanıyla daha iyi anlatacak biri bu dava kaybedince egm kinleniyor doğu da bir abi kazandı antalyaya döndü tayin zamanı geçici görevle aynı il aynı ilçe aynı karakola verdiler gene nokta atış tayini çıkardılar geçici görevle yani egm ye yeniden dava açmak zorunda kalmazsın insallah araya kaynar kdinlenmezler

Polis7171
Aday Memur
25 Şubat 2025 21:30

Keyfi bir durumdan istemedik sağlık mazereti kinlenecekleri çok adam var bu ben değilim. Zaten uygulanıp uygulanmayacağıda meçhul.

buralarda925, Dün
sen mazeret tayini istedin egm reddetti gittin bunun için dava açtın yetmedi istinafıda kazandın kardeş sana birşey diyeceğim ama inanmayacaksın dava ile uğraşmasaydın keşke yokmuydu tanıdık birileri derdini kendi lisanıyla daha iyi anlatacak biri bu dava kaybedince egm kinleniyor doğu da bir abi kazandı antalyaya döndü tayin zamanı geçici görevle aynı il aynı ilçe aynı karakola verdiler gene nokta atış tayini çıkardılar geçici görevle yani egm ye yeniden dava açmak zorunda kalmazsın insallah araya kaynar kdinlenmezler

272745
Aday Memur
26 Şubat 2025 07:29
aynı karakol doğuda mı verdiler Antalya'da mı?
buralarda925, Dün
sen mazeret tayini istedin egm reddetti gittin bunun için dava açtın yetmedi istinafıda kazandın kardeş sana birşey diyeceğim ama inanmayacaksın dava ile uğraşmasaydın keşke yokmuydu tanıdık birileri derdini kendi lisanıyla daha iyi anlatacak biri bu dava kaybedince egm kinleniyor doğu da bir abi kazandı antalyaya döndü tayin zamanı geçici görevle aynı il aynı ilçe aynı karakola verdiler gene nokta atış tayini çıkardılar geçici görevle yani egm ye yeniden dava açmak zorunda kalmazsın insallah araya kaynar kdinlenmezler
Toplam 4 mesaj

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