İdare mahkemesi kararının uygulanma süresi

sen mazeret tayini istedin egm reddetti gittin bunun için dava açtın yetmedi istinafıda kazandın kardeş sana birşey diyeceğim ama inanmayacaksın dava ile uğraşmasaydın keşke yokmuydu tanıdık birileri derdini kendi lisanıyla daha iyi anlatacak biri bu dava kaybedince egm kinleniyor doğu da bir abi kazandı antalyaya döndü tayin zamanı geçici görevle aynı il aynı ilçe aynı karakola verdiler gene nokta atış tayini çıkardılar geçici görevle yani egm ye yeniden dava açmak zorunda kalmazsın insallah araya kaynar kdinlenmezler

sen mazeret tayini istedin egm reddetti gittin bunun için dava açtın yetmedi istinafıda kazandın kardeş sana birşey diyeceğim ama inanmayacaksın dava ile uğraşmasaydın keşke yokmuydu tanıdık birileri derdini kendi lisanıyla daha iyi anlatacak biri bu dava kaybedince egm kinleniyor doğu da bir abi kazandı antalyaya döndü tayin zamanı geçici görevle aynı il aynı ilçe aynı karakola verdiler gene nokta atış tayini çıkardılar geçici görevle yani egm ye yeniden dava açmak zorunda kalmazsın insallah araya kaynar kdinlenmezler