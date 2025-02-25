Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


25 Şubat 2025 20:45
Gebelik durumu ve işe başlama

merhaba eşim 37 haftalık hamile ve kadrolu memurluğa atandı. Farklı bir şehir olduğu için 15 gün süresi var ancak 37 haftadan sonra çalışılamadığı ve yolcuk yasak olduğu için işe başlamasına imkan yok. Bu konu hakkında ne yapabiliriz bilen var mıdır?

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